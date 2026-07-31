Личность превращается в функцию: Почему бывшим эскортницам не везёт в любви
Психолог Филиппенко: Бывшим эскортницам сложно построить нормальные отношения
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Работа в эскорте может привести к утрате связи с собственными желаниями и чувствами, рассказала психолог Анастасия Филиппенко. По её словам, при постоянной необходимости соответствовать ожиданиям клиентов формируется «рабочее Я», а личность превращается в функцию.
Женщина привыкает считывать чужие потребности, удерживать внимание и создавать ощущение близости, но всё хуже понимает собственное эмоциональное состояние. Внешняя уверенность при этом может сочетаться с одиночеством, тревогой и внутренней пустотой.
Со временем тело начинает восприниматься как рабочий инструмент, а сексуальность отделяется от настоящей близости. Это может вызвать зависимость от мужского внимания, сложности с доверием, эмоциональные перепады и скрытый гнев. Восстановление начинается с отказа оценивать себя только глазами окружающих, уверена собеседница РИАМО.
Тем временем умные жёны спасают мужей от ранней смерти. Наличие умной партнёрши рядом способно почти вдвое сократить риск внезапной смерти мужчины.
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