«Подпитываются, как от бензоколонки»: Почему зумерши становятся «мамочками» для своих парней

Девушки-зумеры всё чаще готовы стать «мамочками» для своих парней — полностью обеспечивать их, помогать с работой и решать бытовые вопросы. Пока феномен распространён на Западе, но может дойти и до России. Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила его природу.

По её словам, такой сценарий не нов — мужчины-альфонсы существовали всегда. Однако сейчас молодые девушки идут на это добровольно и даже осознанно. Они индивидуалистки, не стремятся к браку и детям, но у них остаётся неосознанная потребность в материнстве, иногда авторитарном. И они реализуют её через отношения с партнёром, который готов жить за их счёт.

Таким женщинам не нужны ухаживания и подарки — им важнее контроль и доминирование. Они сами закрывают все свои и его «хотелки»: одежду, украшения, путешествия. В таком формате, считает психолог, оба партнёра могут чувствовать себя комфортно.

А ранее Life.ru писал, что мужчины массово превращаются в «содержанок». По словам психолога, многие из них выросли в семьях с гиперопекой матери. Сын привык, что все проблемы решают за него. Во взрослом возрасте он ждёт того же от партнёрши — заботы, финансирования, направления.