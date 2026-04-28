«Шеф-опекатор» вместо добытчика: Мужчины массово превращаются в «содержанок»
Психолог Ахмедов: Мужчины ищут обеспеченных женщин из-за экономического кризиса
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
Мужчины всё чаще ищут обеспеченных партнёрш — это новая стратегия выживания. Эксперты опросили более 350 мужчин и подтвердили тренд. Представители сильного пола хотят, чтобы женщина опекала и содержала их.
Психологи объясняют явление особенностями воспитания, пишет «Вечерняя Москва». Многие мужчины выросли в семьях с гиперопекой матери. Сын привык, что все проблемы решают за него. Во взрослом возрасте он ждёт того же от партнёрши — заботы, финансирования, направления.
Экономическая нестабильность усиливает тренд. Мужчины ищут «обеспеченного партнёра», чтобы снизить тревогу. Женщины стали финансово самостоятельны — сценарий «мужчина-добытчик» устарел. Соцсети нормализуют идею жить за счёт отношений.
Эксперты предупреждают о рисках — финансовая и эмоциональная зависимость, перекос власти, утрата мотивации у зависимой стороны. Если тренд закрепится, общество может двигаться к модели с доминирующей ролью женщин.
Тем временем в России растёт число женщин, которые решаются на материнство в одиночку. Сначала девушки получают образование и строят карьеру. Затем они сталкиваются с отсутствием подходящего партнёра. Психологи отмечают, что женщины не готовы ждать идеального кандидата годами. Поэтому они выбирают путь самостоятельного родительства.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.