Модный приговор: Мужчины в узких джинсах рискуют остаться без потомства

Постоянное ношение узких джинсов и тесного белья может ухудшить репродуктивное здоровье мужчины, предупредил уролог Борис Лордкипанидзе. Такая одежда, по его словам, сдавливает сосуды в паховой области и мешает нормальной терморегуляции.

В беседе с «Абзацем» специалист пояснил, что сочетание перегрева, недостаточного поступления кислорода и нарушения кровообращения негативно влияет на образование сперматозоидов. Дополнительным фактором риска может стать курение.

«Отсюда возникает гипоксия и гипертермия, что нарушает процесс сперматогенеза. Это тот удар, который может привести к невозможности или затруднениям в плане зачатия», — подчеркнул эксперт.

Он рекомендовал мужчинам любого возраста отказаться от слишком тесных брюк и нижнего белья. А после купания важно сразу снимать мокрые плавки и переодеваться в свободную одежду.

Напомним, в России резко вырос спрос на облегающие вещи: мужчины снова бросились скупать узкие джинсы. И если с модой ещё можно поспорить, то вердикт врачей куда более однозначный: такие брюки носить нежелательно.