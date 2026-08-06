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6 августа, 13:06

Модный приговор: Мужчины в узких джинсах рискуют остаться без потомства

Уролог Лордкипанидзе: Узкие джинсы повышают риски бесплодия у мужчин

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Постоянное ношение узких джинсов и тесного белья может ухудшить репродуктивное здоровье мужчины, предупредил уролог Борис Лордкипанидзе. Такая одежда, по его словам, сдавливает сосуды в паховой области и мешает нормальной терморегуляции.

В беседе с «Абзацем» специалист пояснил, что сочетание перегрева, недостаточного поступления кислорода и нарушения кровообращения негативно влияет на образование сперматозоидов. Дополнительным фактором риска может стать курение.

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«Отсюда возникает гипоксия и гипертермия, что нарушает процесс сперматогенеза. Это тот удар, который может привести к невозможности или затруднениям в плане зачатия», — подчеркнул эксперт.

Он рекомендовал мужчинам любого возраста отказаться от слишком тесных брюк и нижнего белья. А после купания важно сразу снимать мокрые плавки и переодеваться в свободную одежду.

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Напомним, в России резко вырос спрос на облегающие вещи: мужчины снова бросились скупать узкие джинсы. И если с модой ещё можно поспорить, то вердикт врачей куда более однозначный: такие брюки носить нежелательно.

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Борис Эльфанд
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