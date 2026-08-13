Родителям объяснили, как повлиять на будущую сексуальную активность ребёнка без эмоций

То, как родители говорят с ребёнком о близости и реагируют на неловкие ситуации, может повлиять на его представления о личных границах, считает сексолог, психолог Евгения Арутюнян. При этом случайно увиденная интимная сцена сама по себе, по словам специалиста, не определяет будущие сексуальные предпочтения.

Гораздо важнее поведение взрослых после случившегося. Паника, крик или попытки пристыдить ребёнка способны закрепить ощущение, что тема отношений — нечто запретное и постыдное. Лучше спокойно объяснить произошедшее без лишних подробностей, рассказала собеседница «Радио 1».

Отдельное внимание она посоветовала уделять половому воспитанию. Его задача заключается не в раннем знакомстве ребёнка с интимной жизнью, а в понимании безопасности, уважении к собственному телу и чужим границам.

«Это про умение сказать «нет» , распознать опасную ситуацию и не бояться обратиться за помощью. И, пожалуй, именно этому сегодня важно учить детей в первую очередь», — резюмировала эксперт.

Ранее детский психолог предупредила, что слишком долгое грудное вскармливание может мешать формированию самостоятельности у ребёнка. По её словам, затянувшаяся тесная связь с матерью иногда осложняет эмоциональное отделение и выстраивание собственных границ.