Звёзды с трёх лет: Почему детский блогинг оказался в «серой зоне» и как его хотят регулировать

Почти треть всех блогеров в России — несовершеннолетние, а средний возраст старта карьеры контент-мейкера составляет 10 лет. Такие данные представила Президентская академия, отметив, что минимальный возраст юных создателей порой достигает трёх лет. Однако правового регулирования этой сферы до сих пор нет, что ставит под угрозу права и психологическое здоровье детей, передаёт «Вечерняя Москва».

Адвокат, член Ассоциации юристов Никита Тарновский пояснил, что пока доход от детских аккаунтов чаще всего поступает на карту родителя, который оформляет статус самозанятого. Это создаёт риски финансовой эксплуатации и лишает ребёнка трудовых гарантий, предусмотренных для юных актёров в киноиндустрии.

«На данный момент страна стоит на пороге больших изменений в этом вопросе. Именно сейчас активно обсуждаются инициативы, которые начнут контролировать детский блогинг. Они обещают защитить юное население от реальных угроз: возможной эксплуатации и финансовых потерь в будущем, что вполне справедливо, ведь блогинг официально признан экономической деятельностью», — говорит Тарновский.

Сейчас дети до 14 лет не могут самостоятельно заключать договоры — за них это делают родители. Подростки 14–18 лет могут подписывать бумаги, но только с согласия законных представителей. Однако даже это не спасает от эксплуатации. В качестве решения активисты предлагают переводить не менее 50% заработка ребёнка в трастовый фонд до его совершеннолетия и ввести контроль за контентом.

Юрист Екатерина Филиппова уверена, что такие меры повысят доверие рекламодателей и сделают рынок прозрачным. Психолог Василий Банюк добавил, что для самого ребёнка блог — это пространство самовыражения, но главный риск — подмена собственного «Я» искусственным образом, что возможно при отсутствии безусловного принятия в семье.

Банюк подчеркнул, что для здорового развития ребёнку важно чувствовать безусловное принятие родителей, и тонкая грань между поддержкой и эксплуатацией проходит там, где интересы юного блогера перестают быть приоритетом.

«Тонкая грань между поддержкой и той самой трудовой эксплуатацией проходит там, где интересы юного блогера перестают быть приоритетом, а на первый план выходят желания взрослого. Если ребёнок спокойно может сказать своей семье: «Я больше не хочу этим заниматься» и не получит порцию осуждения, то переживать не о чем», — объяснил специалист.

Эксперты сходятся во мнении, что закон должен не запрещать, а направлять деятельность, создавая безопасную среду. Уже обсуждаются поправки в закон «Об информации» и введение федерального стандарта защиты прав детей-блогеров.

Ранее аналитики опросили более 1200 родителей и выяснили, что девочки в России начинают интересоваться косметикой всё раньше, причём главной причиной становится влияние соцсетей, но в 44% случаев разговор о косметике инициируют сами родители, а в 27% — дети. Большинство взрослых лояльно относятся к детской косметике: 20% полностью одобряют, а 60% допускают периодическое использование.