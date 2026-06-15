На ПМЭФ обсудили новые форматы контента и борьбу за внимание аудитории

На Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия ИД «Коммерсант» о форматах контента, которые помогают брендам строить прямые и управляемые отношения с аудиторией. Модератор дискуссии, управляющий партнёр Media Instinct Prime Александр Сироватский, обозначил главный вызов рынка: эффективность рекламы падает с 2020 года, а значит, одного охвата уже мало — бренду нужно не просто попасться на глаза, а остаться в памяти.

Директор по стратегии «СберСеллер» Евгения Лысенко отметила, что внимание аудитории перегрето. Каждый месяц в соцсетях появляется около 2 млрд единиц контента, при этом россияне проводят там примерно по три часа в день. Но вовлечённость и досматриваемость снижаются на 30–37%. Из-за рекламного шума растёт и миссатрибуция: в самых перегруженных категориях до 30% пользователей, запомнивших рекламу, ошибочно приписывают её лидеру рынка, а не реальному рекламодателю.

В ответ на эту проблему был выстроен «принцип тройной эффективности»: правильный подбор блогеров, работа с триггерами внимания и точный расчёт частоты контакта. По данным Perfluence, в фудтехе для продаж нужна частота 3–7 касаний, в фэшене — не менее 4, а в спорте часто хватает 1–2. Для знания нового бренда требуется минимум 3 контакта, для перехода к рассмотрению — 6–7, а для удержания уже знакомой аудитории оптимальны 3–5.

Директор по коммуникациям Telega.in Ксения Пивоварова рассказала о росте рекламного рынка и нативных размещений. По данным АРИР, рынок рекламы в 2025 году вырос на 28%, а инфлюенс-маркетинг достиг 57 млрд рублей. Отдельно она отметила развитие рекламного рынка MAX: около 70% игроков уже присутствуют на площадке или тестируют размещения. Самыми привлекательными категориями каналов стали новости и СМИ, семья и дети, образование, блоги, продажи товаров и услуг, IT, мода и красота.

Гендиректор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов назвал одним из главных вызовов для медиа конкуренцию за внимание и давление со стороны ИИ. По его словам, в News Media Holding искусственный интеллект используют на разных этапах — от черновиков до адаптации смыслов под площадки, а заголовки, созданные ИИ, показывают CTR выше человеческих. Но скорость больше не является преимуществом: она доступна всем. Поэтому ставка делается на доверие, контекст, пользу и экономию времени читателя. При этом ни один сгенерированный ИИ материал не выходит без редакторской модерации.

Коммерсантъ Медиадом. Видео © ВК/Коммерсантъ Конференции

Коммерческий директор Insight Media Тина Гогинян напомнила, что наружную рекламу нельзя заблокировать подпиской или пролистать, но и здесь огромная конкуренция: 56% наружной рекламы остаётся незамеченной. Компания делает ставку на крупные вертикальные цифровые конструкции, привычные аудитории по формату смартфона. Исследование показало, что 89% респондентов считают такие носители заметными, а кейс бренда воды «Билаги» дал рост продаж на 20% в несезонный период.

Подводя итог, Александр Сироватский отметил, что современный маркетолог уже не может опираться на стереотипы. Креатив должен нравиться не руководству компании, а аудитории, и это можно измерять. Контентная стратегия, по его словам, перестала быть дополнительной опцией — теперь это обязательное условие для брендов, которые хотят оставаться заметными и нужными.

Ранее Life.ru гендиректор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов на ПМЭФ назвал одну из главных тенденций современных медиа — аудитория больше не хочет оставаться пассивным наблюдателем. По его словам, пользователи всё чаще стремятся не просто читать новости, а напрямую участвовать в происходящем и влиять на повестку. Арапов отметил, что медиа постепенно превращаются в площадки, через которые можно решать реальные общественные проблемы.