«Побеждает тот, кто умеет всё»: Гендиректор NMH сравнил блогеров и журналистов

Грань между блогерами и журналистами окончательно стирается, возникает некий симбиоз в данной сфере, так как по-прежнему остаётся общей цель — привлечь аудиторию. Об этом сказал генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов во время форума «Новые медиа, реклама и коммуникации: как новые технологии меняют бизнес» в рамках ПМЭФ.

Максим Иксанов высказался о разнице между журналистом и блогером. Видео © Life.ru

«Уже эта разница стёрлась. И мы находимся в той самой точке, где мы занимаемся одним и тем же. Мы мимикрируем под них, они мимикрируют под нас. Но вместе мы движемся в одном направлении и думаем, как захватить внимание подписчиков и аудитории», — отметил Иксанов.

Он также добавил, что современная журналистика сегодня требует широкого кругозора, поэтому по данному критерию большинство блогеров сильно уступают коллегам из профессиональной среды. Помимо высокой образованности, Иксанов назвал умение действовать в любых форматах преимуществом журналистов. По его словам, сегодня побеждает тот, кто умеет всё: работать в кадре, придумать крутой промт, найти героя сюжета и креативно его подать, вытащив на поверхность эксклюзив. Именно эти умения будут создавать в ближайшее время образ продвинутого журналиста, заключил Иксанов.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец заявила, что искусственный интеллект может создавать не только недостоверную информацию, но и незаметно менять смысловые ориентиры в контенте. По её словам, журналисты и блогеры всё чаще доверяют генерации материалов искусственному интеллекту, не всегда учитывая, на каких данных обучены такие системы. Аблец подчеркнула, что источники обучения крупных моделей формируются в разных культурных средах, что влияет на итоговые смыслы в сгенерированном контенте.