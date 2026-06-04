«Если вы идиот — вам не поможет никакой ИИ»: Вован и Лексус призвали не доверять слепо нейросетям

Известные пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) на полях ПМЭФ в беседе с Life.ru рассказали о своём опыте использования искусственного интеллекта. По их словам, нейросети помогают в рабочих целях, но требуют осторожного обращения.

Вован и Лексус — про ИИ. Видео © Life.ru

Вован пояснил, что они не делают дипфейки, а используют ИИ для сугубо прагматичных вещей: анализа больших объёмов материалов и подготовки справок о будущих собеседниках. Раньше на составление официального письма уходило несколько часов, теперь с хорошим заданием это занимает минуту.

Лексус добавил, что главное преимущество ИИ — автоматизация рутинной работы: поиск, сбор и анализ данных. Однако практика показывает, что нейросети допускают серьёзные ошибки. Всё зависит от того, кто создал искусственный интеллект, какие цели он преследует и из какой страны.

Вован привёл в пример американские GPT-модели. По его словам, они выдают информацию, ориентируясь на западные источники, и часто пишут «чушь». Поэтому всё равно необходимо перепроверять данные.

«Если вы идиот — вам не поможет никакой ИИ», — подчеркнул пранкер.

Он считает, что без собственного мышления человека рано или поздно заменит машина.

«Если вы не можете анализировать и думаете, что это божество в виде машины, которое знает всё, — вам такие вещи надо запрещать», — добавил он.

Ранее основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец на ПМЭФ заявила: искусственный интеллект может незаметно менять смысловые ориентиры в контенте, создавая «косвенные фейки», и медиаспециалистов нужно учить оценивать не только факты, но и скрытые смыслы. По её словам, полностью отказаться от ИИ уже невозможно, поэтому противодействие рискам должно идти одновременно в технологической, методологической и образовательной сферах.