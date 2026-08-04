Мама мешает взрослеть: Чем опасно для ребёнка длительное кормление грудью

Слишком продолжительное грудное вскармливание может затруднить формирование самостоятельности и личных границ у ребёнка. Об этом рассказала детский психолог Елизавета Соловьёва.

Поводом стал популярный в соцсетях тренд, сторонники которого продолжают кормить детей грудью до семи лет. Одни родители называют такую практику естественной, другие считают её чрезмерной.

Специалист напомнила, что примерно в три года ребёнок переживает кризис «я сам»: учится отделять себя от взрослых, принимать решения и справляться с трудностями. После года многие дети уже готовы постепенно отказаться от груди, хотя отлучение может занять время.

«Если вскармливание затянуть, ребёнок может не пройти кризис «я сам» и у него не сформируется необходимая независимость», — отметила Соловьёва.

По её мнению, в дальнейшем это способно обернуться неуверенностью, зависимостью от родительского мнения и сложностями при защите собственных границ. К семи-восьми годам дети также начинают острее воспринимать телесную приватность.

Иногда долгое кормление отвечает эмоциональным потребностям самой матери. При этом сохранять близость с ребёнком можно и другими способами, добавила психолог в беседе с «Москвой 24».

Грудное вскармливание — навык, который одновременно осваивают мать и ребёнок. По словам экспертов, кормление по требованию помогает поддерживать выработку молока, тогда как строгий график может нарушить лактацию. При этом настоящая неспособность организма производить достаточно молока встречается примерно у 5% женщин.