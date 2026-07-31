Мало молока, диеты и пустышки: Профессор развеяла главные страхи кормящих мам

Грудное вскармливание считается естественным процессом, однако многим мамам бывает непросто его наладить. Заместитель главного врача Сеченовского центра материнства и детства по науке и инновационному развитию, доктор медицинских наук, профессор Наталья Трифонова в беседе с Life.ru ответила на самые распространённые вопросы о грудном вскармливании.

Грудное вскармливание — это навык, причём двойной: его одновременно осваивают и мама, и ребёнок. Инстинкт сосания у новорождённого есть, однако правильному захвату груди, ритму кормлений и технике сосания малышу ещё предстоит научиться. Маме также требуется время, чтобы понять сигналы ребёнка и подобрать удобную позу для кормления. Наталья Трифонова Заместитель главного врача Сеченовского центра материнства и детства по науке и инновационному развитию, доктор медицинских наук, профессор

По словам эксперта, кормление по требованию — не дань моде, а научно обоснованная рекомендация ВОЗ и ЮНИСЕФ. Молоко вырабатывается по принципу «спрос рождает предложение»: чем чаще ребёнок сосёт грудь, тем активнее стимулируется лактация. Жёсткие интервалы между кормлениями нарушают этот механизм.

Почему может уменьшиться количество молока

Истинная первичная гипогалактия, при которой организм изначально не способен вырабатывать достаточное количество молока, встречается примерно у 5% женщин. В большинстве случаев снижение лактации связано со стрессом, редкими прикладываниями к груди, неправильным захватом, недостатком сна или питания.

Если женщина принимает решение отказаться от грудного вскармливания, для подавления лактации могут использоваться препараты на основе каберголина. Это медицинская процедура, которая проводится по назначению врача.

Абсолютных противопоказаний к грудному вскармливанию немного. Среди них — ВИЧ-инфекция, активный туберкулёз с бактериовыделением до окончания лечения, приём некоторых химиотерапевтических препаратов, а также галактоземия у ребёнка.

Профессор подчеркнула, что современные молочные смеси являются хорошей альтернативой, если грудное вскармливание невозможно, однако полностью заменить грудное молоко они не способны. Оно представляет собой живую, постоянно меняющуюся биологическую систему, содержащую иммунные клетки, антитела, олигосахариды, гормоны и уникальный набор жирных кислот, необходимых для развития мозга и зрения ребёнка.

Почему так важно первое прикладывание

Первый час после рождения специалист называет «золотым окном» лактации. Раннее прикладывание ребёнка к груди стимулирует выработку молока, способствует сокращению матки и снижает риск послеродового кровотечения. Если по медицинским причинам сделать это сразу невозможно, лактацию можно успешно наладить позже при помощи специалистов.

По словам Трифоновой, грудное молоко формирует иммунитет сразу несколькими способами. Оно передаёт ребёнку готовые антитела, способствует формированию здоровой микрофлоры кишечника и помогает развитию собственной иммунной системы.

Как правильно хранить грудное молоко

Замораживание действительно разрушает часть живых клеток и снижает активность некоторых ферментов, однако основные питательные вещества и большинство иммунологических факторов сохраняются. По словам специалиста, исследования показывают, что в течение трёх месяцев хранения замороженное молоко практически не теряет своих основных полезных свойств.

Для правильного хранения рекомендуется сначала охладить молоко в холодильнике около 30 минут, затем поместить его в морозильную камеру небольшими порциями, рассчитанными на одно кормление. Использовать следует специальные пакеты или пластиковые контейнеры с плотной крышкой. Размораживать молоко нужно в холодильнике или под струёй тёплой воды. Повторно замораживать его нельзя.

Можно ли «перекормить» ребёнка

ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни, после чего постепенно вводить прикорм, продолжая кормить грудью до двух лет и дольше.

По словам профессора, перекормить ребёнка грудным молоком невозможно, поскольку малыш самостоятельно регулирует объём питания. Именно этим грудное вскармливание принципиально отличается от кормления из бутылочки.

Также специалист напомнила, что использование пустышки в первые недели жизни может привести к так называемой «путанице сосков» и осложнить становление грудного вскармливания.

Строгие диеты для кормящих матерей Наталья Трифонова назвала устаревшим подходом. Рацион должен быть полноценным и разнообразным. Допустимо употреблять кофеин в умеренных количествах — примерно 200–300 мг в сутки, что соответствует одной-двум чашкам кофе.

«Аллергенные продукты (орехи, цитрусовые, клубника и др.) следует вводить постепенно и наблюдать за реакцией ребёнка — но это не запрет, а разумная осторожность», — отметила Трифонова.

Когда вводить прикорм

При исключительно грудном вскармливании прикорм рекомендуется начинать с шести месяцев. Слишком раннее введение продуктов может увеличить риск аллергии и нарушений пищеварения, а слишком позднее — привести к дефициту некоторых важных микроэлементов и затруднить формирование пищевых привычек.

По наблюдениям специалиста, главный страх современных мам — нехватка молока, хотя чаще всего лактация оказывается достаточной. Не менее распространены тревоги по поводу собственного питания и огромное количество противоречивых советов, которые женщина получает от родственников, знакомых и интернета.

«Грудное вскармливание — это не экзамен и не проверка на «настоящую мать». Это навык, которому нужно учиться, и процесс, в котором имеет право быть трудно. Если сложно — просите помощи. Если что-то болит — это не норма, а сигнал, что нужно искать причину. И главное: даже если грудное вскармливание не получилось так, как вы хотели, — вы не провалились. Любящая, отдохнувшая, здоровая мама важнее для ребёнка, чем тип его питания», — заключила профессор.

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