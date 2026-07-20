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20 июля, 16:20

Спиридон, Залотой и Евсений: Власти Подмосковья раскрыли самые необычные имена новорождённых

В Подмосковье родились дети с именами Мерседес, Залотой и Евсевий

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С начала текущего года в Московской области на свет появились младенцы с необычными именами, среди которых оказались Мерседес, Наоми, Залотой и Евсевий. Об этом сообщается на сайте министерства социального развития Московской области.

«С начала года в Подмосковье зарегистрировано рождение более 51,5% мальчиков. Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артём, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны: в топе — классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные, например, Мерседес, Александрита и Наоми», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что среди мужских имён также встречаются Залотой, Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. Родители девочек чаще обращаются к древнерусским традициям, выбирая Матрёну, Февронью, Агафью и Берегиню. При этом мальчиков родилось чуть больше половины от общего числа детей.

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Ранее стали известны самые популярные имена, которые дают новорождённым на Украине. Среди мальчиков лидирует Артём, а в десятку также вошли Александр, Матвей, Максим, Тимофей, Богдан, Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий. В категории редких же встречаются Килиан — в честь футболиста Мбаппе, а также двойные и необычные варианты: Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам, Итан, Нафанаил, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб и Ярий.

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Александра Мышляева
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