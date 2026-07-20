От слова «добро»: У ХК «Торпедо» может появиться вратарь с богатырским именем

В системе нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» подрастает вратарь с былинным именем — Добрыня Никитич, и это не псевдоним. Сейчас он считается самым одарённым голкипером своего года рождения и уже в ближайшие годы может войти в основной состав команды. По словам мамы спортсмена, учитывая имя папы, «другие варианты даже на рассматривались».

«Имя яркое: кто-то сначала удивляется, переспрашивает или думает, что это псевдоним, но никакого буллинга никогда не было. Напротив, имя Добрыня вызывает у людей исключительно позитивные, богатырские ассоциации! Добрыня — от слова «добро», — заявила мама юного спортсмена в беседе с Mash на спорте.

Ранее «Монреаль Канадиенс» официально объявил о подписании контракта с российским защитником Богданом Конюшковым — информация появилась на сайте НХЛ. Соглашение рассчитано на два года, однако ближайший сезон 23-летний хоккеист проведёт в нижегородском «Торпедо»: клуб пошёл на расторжение, чтобы позволить игроку легально оформить переход в Северную Америку.