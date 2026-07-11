«Монреаль» заключил контракт с Конюшковым

«Монреаль Канадиенс» заключил контракт с российским защитником Богданом Конюшковым. Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

Соглашение с игроком рассчитано на два сезона. Однако ближайший чемпионат Конюшков проведёт в нижегородском «Торпедо»: клуб расторг контракт с защитником, чтобы он формально получил возможность подписать соглашение с заокеанским клубом. В минувшем сезоне КХЛ 23-летний хоккеист провёл 67 матчей и набрал 38 очков, войдя в число самых результативных защитников лиги. В плей-офф он отметился пятью голевыми передачами.

Всего за «Торпедо» Конюшков сыграл 292 матча и записал на свой счёт 120 очков. На драфте НХЛ 2023 года канадский клуб выбрал его под общим 110-м номером. Официально переход в НХЛ состоится в сезоне-2027/28.

Ранее «Шанхайские драконы» пополнили состав защитником Ником Чичеком, подписав с ним однолетний контракт. 26-летний уроженец Виннипега стал первым в истории КХЛ хоккеистом с турецким паспортом — до этого он уже успел отметиться как первый турок в НХЛ, проведя 16 матчей за «Сан-Хосе». В прошлом сезоне защитник выступал в АХЛ за «Калгари Рэнглерс», где в 70 матчах набрал 25 очков. Переход состоялся на волне укрепления спортивных связей между Россией и Турцией — в 2024 году федерации хоккея двух стран заключили меморандум о сотрудничестве.