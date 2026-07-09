«Шанхайские драконы» подписали первого турецкого хоккеиста в истории КХЛ

«Шанхайские драконы» официально объявили о подписании контракта с защитником Ником Чичеком. Соглашение с канадско-турецким игроком рассчитано на один сезон. В прошлом году хоккеист выступал в АХЛ за «Калгари Рэнглерс», где отметился 25 результативными баллами (7 шайб и 18 передач) в 70 проведённых встречах.

26-летний уроженец Виннипега Чичек пополнил состав КХЛ, став первым в истории лиги игроком с турецким гражданством. Ранее он уже вошел в историю НХЛ, став первым турком в этой лиге (в сезоне 2022/23 он провел 16 матчей за «Сан-Хосе», отметившись 4 ассистами). Помимо опыта в НХЛ и АХЛ, хоккеист выступал в Германии за «Адлер Мангейм». Трансфер состоялся на фоне укрепления спортивных связей: в мае 2024 года ФХР и Федерация хоккея Турции заключили меморандум о сотрудничестве.