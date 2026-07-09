Международная федерация хоккея с мячом обсуждает возвращение россиян
Обложка © РИА Новости / Анастасия Макарычева
Международная федерация хоккея с мячом (FIB) создала рабочую группу, которая займется вопросом возвращения российских сборных и клубов на мировые турниры. Об этом сообщает Sport Baza.
По информации канала, обсуждение активизировалось после отставки главы организации Хенрика Нильссона. Утверждается, что после смены руководства в федерации начали рассматривать возможность отмены действующих ограничений. Также катализатором стало недавнее решение Международного олимпийского комитета о восстановлении в правах Олимпийского комитета России.
По данным источника, в FIB уже прошло первое совещание, на котором рассмотрели три варианта возвращения российских команд. Окончательное решение планируют принять после выборов нового президента федерации.
Напомним, на днях МОК внезапно решил, что спортсменов «нельзя ограничивать из-за действий их властей», и временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Это означает отмену рекомендации по ограничениям для российских спортсменов. Однако вопрос о допуске будет решать каждая федерация отдельно.
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