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Регион
9 июля, 09:52

Международная федерация хоккея с мячом обсуждает возвращение россиян

Обложка © РИА Новости / Анастасия Макарычева

Обложка © РИА Новости / Анастасия Макарычева

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) создала рабочую группу, которая займется вопросом возвращения российских сборных и клубов на мировые турниры. Об этом сообщает Sport Baza.

По информации канала, обсуждение активизировалось после отставки главы организации Хенрика Нильссона. Утверждается, что после смены руководства в федерации начали рассматривать возможность отмены действующих ограничений. Также катализатором стало недавнее решение Международного олимпийского комитета о восстановлении в правах Олимпийского комитета России.

По данным источника, в FIB уже прошло первое совещание, на котором рассмотрели три варианта возвращения российских команд. Окончательное решение планируют принять после выборов нового президента федерации.

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Напомним, на днях МОК внезапно решил, что спортсменов «нельзя ограничивать из-за действий их властей», и временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Это означает отмену рекомендации по ограничениям для российских спортсменов. Однако вопрос о допуске будет решать каждая федерация отдельно.

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Александра Вишнякова
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