Международная федерация хоккея с мячом обсуждает возвращение россиян

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) создала рабочую группу, которая займется вопросом возвращения российских сборных и клубов на мировые турниры. Об этом сообщает Sport Baza.

По информации канала, обсуждение активизировалось после отставки главы организации Хенрика Нильссона. Утверждается, что после смены руководства в федерации начали рассматривать возможность отмены действующих ограничений. Также катализатором стало недавнее решение Международного олимпийского комитета о восстановлении в правах Олимпийского комитета России.

По данным источника, в FIB уже прошло первое совещание, на котором рассмотрели три варианта возвращения российских команд. Окончательное решение планируют принять после выборов нового президента федерации.

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