«Питтсбург» подписал с Егором Чинаховым контракт на три года

Российский нападающий Егор Чинахов продолжит выступать за «Питтсбург Пингвинз». Клуб НХЛ заключил с 25-летним хоккеистом новое соглашение сроком на три года, сообщила пресс-служба клуба.

О подписании контракта объявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба Кайл Дубас. Новое соглашение будет действовать до завершения сезона-2028/29. Средняя зарплата форварда составит 6,25 миллиона долларов за сезон.

Минувший сезон стал для Чинахова самым результативным в карьере. Он установил личные рекорды по числу сыгранных матчей, заброшенных шайб, голевых передач и набранных очков. После перехода в «Пингвинз», состоявшегося 29 декабря, форвард набрал 36 очков (18 шайб и 18 передач) в 43 матчах регулярного чемпионата. За этот период он вошёл в тройку самых результативных игроков команды по показателю «плюс-минус». В общей сложности россиянин провёл 72 встречи за «Коламбус» и «Питтсбург», записав на свой счёт 21 гол, 21 передачу и 42 очка.

Кроме того, Чинахов принял участие в шести встречах плей-офф Кубка Стэнли. За пять сезонов в НХЛ уроженец Омска сыграл 247 матчей, в которых набрал 113 очков — 55 голов и 58 результативных передач.

Ранее Life.ru писал, что российский защитник Павел Минтюков продолжит карьеру в «Анахайме». 21-летний хоккеист договорился с клубом НХЛ о новом контракте сроком на пять лет. Средняя зарплата россиянина составит 7,2 млн долларов за сезон, а общая стоимость соглашения достигнет 36 млн долларов. Кроме того, в первый год действия контракта Минтюков получит подписной бонус в размере 3 млн долларов.