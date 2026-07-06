«Анахайм» дал российскому защитнику Минтюкову пятилетний контракт на $36 млн

Российский защитник Павел Минтюков продолжит карьеру в «Анахайме». Как сообщает ряд североамериканских инсайдеров, 21-летний хоккеист договорился с клубом НХЛ о новом контракте сроком на пять лет.

По информации источников, средняя зарплата россиянина составит 7,2 млн долларов за сезон, а общая стоимость соглашения достигнет 36 млн долларов. Кроме того, в первый год действия контракта Минтюков получит подписной бонус в размере 3 млн долларов.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ защитник провёл 73 матча, в которых набрал 22 (8+14) очка при показателе полезности «-3». В плей-офф россиянин принял участие в 12 встречах, не отметившись результативными действиями, а его показатель полезности составил «-5».

Минтюков был выбран «Анахаймом» под 10-м номером на драфте НХЛ 2022 года и считается одним из ключевых молодых защитников команды. Новое долгосрочное соглашение позволит клубу сохранить россиянина как минимум до конца сезона-2031/32.

Ранее Life.ru писал, что российский форвард Максим Шабанов подписал контракт с «Миннесотой». В составе «дикарей» продолжат выступление четверо россиян: помимо Шабанова, за клуб играют форварды Кирилл Капризов, Данила Юров и Яков Тренин.