«Миннесота» сохранила четырёх россиян в составе даже после ухода Тарасенко
Российский форвард Шабанов подписал контракт с «Миннесотой»
Максим Шабанов. Обложка © ТАСС/AP Photo/Duane Burleson
Форвард сборной России Максим Шабанов продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. «Миннесота Уайлд» официально объявила о заключении с хоккеистом контракта сроком на один год.
В составе «дикарей» продолжат выступление четверо россиян: помимо Шабанова, за клуб из штата Миннесота играют форварды Кирилл Капризов, Данила Юров и Яков Тренин. Таким образом, соотечественники станут партнёрами по команде. В предыдущем сезоне в составе «Уайлд» выступал Владимир Тарасенко, но он покинул команду после открытия рынка свободных агентов.
С 1 июля клубы лиги уже провели целую серию подписаний и обменов. Шабанов, прошлый сезон проведший в составе «Айлендерс». В 44 сыгранных матчах он набрал 18 очков (5 шайб + 13 результативных передач). Контракт действует один сезон, россиянин заработает 1,6 млн долларов.
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