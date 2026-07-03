«Миннесота» сохранила четырёх россиян в составе даже после ухода Тарасенко

Форвард сборной России Максим Шабанов продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. «Миннесота Уайлд» официально объявила о заключении с хоккеистом контракта сроком на один год.

В составе «дикарей» продолжат выступление четверо россиян: помимо Шабанова, за клуб из штата Миннесота играют форварды Кирилл Капризов, Данила Юров и Яков Тренин. Таким образом, соотечественники станут партнёрами по команде. В предыдущем сезоне в составе «Уайлд» выступал Владимир Тарасенко, но он покинул команду после открытия рынка свободных агентов.

С 1 июля клубы лиги уже провели целую серию подписаний и обменов. Шабанов, прошлый сезон проведший в составе «Айлендерс». В 44 сыгранных матчах он набрал 18 очков (5 шайб + 13 результативных передач). Контракт действует один сезон, россиянин заработает 1,6 млн долларов.

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