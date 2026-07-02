Российский хоккеист Мухамадуллин в рамках обмена отправился в «Эдмонтон»

Российский защитник Шакир Мухамадуллин перешёл в «Эдмонтон» из «Сан-Хосе». О сделке сообщила пресс-служба канадского клуба Национальной хоккейной лиги.

В рамках обмена вместе с Мухамадуллиным в состав новой команды перешел защитник Зак Шарп. В обратном направлении проследовал игрок обороны Дарнелл Нёрс.

24-летний россиянин был выбран на драфте НХЛ 2020 года под общим 20-м номером клубом «Нью-Джерси», однако за эту команду так и не дебютировал. За «Сан-Хосе» Мухамадуллин выступал с сезона-2023/24. Теперь он продолжит карьеру в составе «Эдмонтона».

Ранее сообщалось, что российский форвард Андрей Кузьменко стал партнёром Малкина в НХЛ. Следующий год россиянин проведёт в «Питтсбург Пингвинз».