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Регион
2 июля, 05:03

Российский хоккеист Мухамадуллин в рамках обмена отправился в «Эдмонтон»

Шакир Мухамадуллин. Обложка © Х / Edmonton Oilers

Шакир Мухамадуллин. Обложка © Х / Edmonton Oilers

Российский защитник Шакир Мухамадуллин перешёл в «Эдмонтон» из «Сан-Хосе». О сделке сообщила пресс-служба канадского клуба Национальной хоккейной лиги.

В рамках обмена вместе с Мухамадуллиным в состав новой команды перешел защитник Зак Шарп. В обратном направлении проследовал игрок обороны Дарнелл Нёрс.

24-летний россиянин был выбран на драфте НХЛ 2020 года под общим 20-м номером клубом «Нью-Джерси», однако за эту команду так и не дебютировал. За «Сан-Хосе» Мухамадуллин выступал с сезона-2023/24. Теперь он продолжит карьеру в составе «Эдмонтона».

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Артём Гапоненко
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