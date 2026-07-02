Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» ещё на сезон
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» ещё на один год продлил контракт с российским нападающим Александром Овечкиным. Информацией делится пресс-служба американской команды.
Зарплата хоккеиста назначена в размере одного миллиона долларов. Кроме того, Овечкину пообещали подписной бонус на 3,25 миллиона долларов и бонус в 4,75 миллиона за количество проведённых игр.
Напомним, 40-летний Овечкин недавно получил статус свободного агента и раздумывал о продолжении карьеры в НХЛ. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В самом клубе заявили, что готовы предложить особые условия «для Алекса», чтобы мотивировать его остаться в команде.
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