Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» ещё на сезон

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» ещё на один год продлил контракт с российским нападающим Александром Овечкиным. Информацией делится пресс-служба американской команды.

Зарплата хоккеиста назначена в размере одного миллиона долларов. Кроме того, Овечкину пообещали подписной бонус на 3,25 миллиона долларов и бонус в 4,75 миллиона за количество проведённых игр.