«Это не про здоровье»: Онищенко заявил, что Овечкин и Роналду не ведут ЗОЖ
Академик Онищенко заявил, что Овечкин и Роналду не ведут здоровый образ жизни
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Прославленные спортсмены Александр Овечкин и Криштиану Роналду вовсе не являются приверженцами здорового образа жизни. Такую точку зрения высказал академик РАН Геннадий Онищенко.
По его словам, профессиональный спорт высших достижений не имеет ничего общего с заботой о самочувствии. Организм атлетов эксплуатируется на пределе возможностей, а сами тренировки представляют собой изнурительный труд.
В эфире радио Sputnik Онищенко пояснил разницу между понятиями. Здоровье — это физкультура, когда человек, почувствовав скачок давления, снижает темп и поддерживает тело в оптимальном тонусе. Спорт же высоких достижений подразумевает многочасовые занятия с колоссальными потерями жидкости.
При этом академик назвал и Овечкина, и Роналду молодцами. Он подчеркнул, что они подают окружающим правильный пример, вдохновляя людей записываться в секции и вести активный образ жизни.
Ранее Life.ru рассказывал, что Криштиану Роналду не смог отличиться на протяжении десяти последних встреч сборной Португалии на чемпионатах мира и Европы. Это самая продолжительная безголевая серия в карьере 41-летнего форварда на крупных турнирах. В первом туре ЧМ-2026 против ДР Конго он отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился, а встреча завершилась ничьей 1:1.
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