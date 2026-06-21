«Это не про здоровье»: Онищенко заявил, что Овечкин и Роналду не ведут ЗОЖ

Прославленные спортсмены Александр Овечкин и Криштиану Роналду вовсе не являются приверженцами здорового образа жизни. Такую точку зрения высказал академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, профессиональный спорт высших достижений не имеет ничего общего с заботой о самочувствии. Организм атлетов эксплуатируется на пределе возможностей, а сами тренировки представляют собой изнурительный труд.

В эфире радио Sputnik Онищенко пояснил разницу между понятиями. Здоровье — это физкультура, когда человек, почувствовав скачок давления, снижает темп и поддерживает тело в оптимальном тонусе. Спорт же высоких достижений подразумевает многочасовые занятия с колоссальными потерями жидкости.

При этом академик назвал и Овечкина, и Роналду молодцами. Он подчеркнул, что они подают окружающим правильный пример, вдохновляя людей записываться в секции и вести активный образ жизни.

Ранее Life.ru рассказывал, что Криштиану Роналду не смог отличиться на протяжении десяти последних встреч сборной Португалии на чемпионатах мира и Европы. Это самая продолжительная безголевая серия в карьере 41-летнего форварда на крупных турнирах. В первом туре ЧМ-2026 против ДР Конго он отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился, а встреча завершилась ничьей 1:1.