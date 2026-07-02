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2 июля, 07:40

«Вашингтон Кэпиталз» готов предложить Овечкину новый контракт на его условиях

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сохраняет возможность подписания нового контракта с российским нападающим Александром Овечкиным, если он решит продолжить карьеру. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на генерального менеджера клуба Криса Патрика.

«Думаю, мы можем сделать что-то, что подойдёт Алексу, исходя из разговоров, которые у нас были с ним до его отъезда», — заявил он.

«Вашингтон» готов расчистить зарплатную ведомость ради нового контракта Овечкина
«Вашингтон» готов расчистить зарплатную ведомость ради нового контракта Овечкина

Напомним, Овечкин, которому в сентябре исполнится 41 год, сейчас имеет статус свободного агента и пока не принял решение о продолжении карьеры в НХЛ. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года и в 2018 году выиграл с клубом Кубок Стэнли, став самым ценным игроком плей-офф.

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Татьяна Миссуми
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