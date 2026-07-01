Овечкин стал свободным агентом впервые за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин, лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, стал свободным агентом. Его контракт с «Вашингтоном» закончился 1 июля, в день открытия рынка свободных агентов.

Новое соглашение стороны пока не заключили, но генменеджер клуба Крис Патрик заявил, что переговоры состоятся в ближайшее время. Сам Овечкин ранее допускал, что может вернуться в московское «Динамо».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. На его счету 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. По общему числу шайб с учётом плей-офф (1006) он уступает только Уэйну Гретцки (1016). В 2018 году Овечкин привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром и снайпером команды.

Свободным агентом стал и вратарь Сергей Бобровский. Он провёл семь сезонов во «Флориде», дважды выиграл Кубок Стэнли и дважды признавался лучшим голкипером регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» может продлить контракт с Овечкиным. Клуб готов освободить место под потолком зарплат, чтобы подписать новое соглашение с капитаном. По мнению инсайдеров, это будет следующим шагом после окончания сезона. Генеральный менеджер «Вашингтона» подтвердил, что переговоры с Овечкиным состоятся в ближайшее время. Журналисты ожидают, что клуб сделает всё, чтобы сохранить 40-летнего форварда.