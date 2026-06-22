Александр Овечкин пропустит товарищеский матч между Россией и США

Болельщики, ожидавшие увидеть Александра Овечкина на льду в товарищеском хоккейном поединке между командами торгово-промышленных палат России и США, будут разочарованы. Как сообщил РИА «Новости» Глеб Чистяков, представитель знаменитого хоккеиста, участие Овечкина в этом матче исключено.

Игра состоится 1 июля в Москве, но, по словам Чистякова, «Александр точно не сыграет».

В свои 40 лет, в сезоне 2025/26, Овечкин завершил свой 21-й год в НХЛ. Этот знаковый сезон также ознаменовал окончание его контракта с «Вашингтон Кэпиталз», командой, которой он оставался верен на протяжении всей своей профессиональной карьеры в лиге.

Ранее сообщалось, что Овечкин и клуб «Вашингтон Кэпиталз» продолжают обсуждать будущее форварда. Окончательное решение хоккеист планирует принять летом.