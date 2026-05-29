29 мая, 08:32

Овечкин ведёт переговоры с «Вашингтоном» о продлении контракта

ESPN: «Вашингтон» обсуждает будущее Овечкина, решение ожидается летом

Обложка © X / Washington Capitals

Хоккеист Александр Овечкин и клуб «Вашингтон Кэпиталз» продолжают обсуждать будущее форварда. Окончательное решение хоккеист планирует принять летом. Об этом сообщает ESPN.

Клуб готов предоставить 40-летнему нападающему дополнительное время для определения дальнейших планов. При этом диалог между сторонами остаётся открытым. Отмечается, что сейчас обсуждается роль Овечкина в следующем сезоне, в том числе после приглашения тренера по игре в большинстве Рэя Беннета.

Действующий контракт российского форварда с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее сам хоккеист заявлял, что примет решение о продолжении карьеры летом. Также сообщалось о возможном варианте возвращения игрока в московское «Динамо», где он выступал в начале карьеры, однако рассматривается и вариант продления соглашения с клубом НХЛ.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провёл все 82 матча, набрав 64 очка по системе «гол+пас» — по 32 заброшенные шайбы и результативные передачи.

В «Вашингтоне» высказались по поводу нового контракта Овечкина
Ранее сообщалось, что Овечкин вернулся в Россию после завершения сезона в Национальной хоккейной лиге. Самолёт с хоккеистом приземлился в московском аэропорту Внуково. Возвращение форварда состоялось после завершения выступлений в НХЛ в текущем сезоне, по итогам которого клуб «Вашингтон Кэпиталз» не сумел пробиться в плей-офф.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов лиги: на его счету 929 шайб в 1573 матчах, что позволило ему превзойти достижение Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 играх). При этом канадец продолжает лидировать в списке лучших голеадоров с учётом плей-офф.

Милена Скрипальщикова
