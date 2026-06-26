«Вашингтон» готов расчистить зарплатную ведомость ради нового контракта Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» может предпринять дополнительные шаги, чтобы сохранить в составе российского нападающего Александра Овечкина. По информации журналиста Эллиотта Фридмана, клуб намерен освободить место под потолком зарплат для возможного нового соглашения с капитаном команды.

Как отмечается, руководство «Кэпиталз» рассматривает варианты, которые позволят создать необходимый запас в платёжной ведомости. По мнению Фридмана, именно это станет следующим шагом клуба после завершения нынешнего сезона.

Действующий контракт 40-летнего Овечкина рассчитан до конца сезона-2025/26. Пока о новом соглашении официальных сообщений от сторон не было.

В прошедшем сезоне Овечкин стал единоличным рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. Сейчас на его счету 929 шайб в 1573 матчах, что позволило превзойти достижение Уэйна Гретцки. По общему числу голов с учетом плей-офф россиянин также приблизился к легендарному канадцу — у Овечкина 1006 шайб против 1016 у Гретцки.