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Регион
3 июля, 13:31

В НХЛ двумя словами оценили новый контракт Овечкина с «Вашингтоном»

Вице-комиссар НХЛ назвал потрясающей новостью продление контракта с Овечкиным

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / АР

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / АР

Продление контракта российского нападающего Александра Овечкина с клубом «Вашингтон Кэпиталз» стало важным событием для всей Национальной хоккейной лиги. Об этом заявил вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли в беседе с «Матч ТВ».

«Мы очень рады за Александра и «Вашингтон». И это потрясающая новость для НХЛ. С возвращением, Александр!» — сказал он.

Вице-комиссар НХЛ уверен, что Овечкин обойдёт Гретцки по голам с учётом плей-офф
Вице-комиссар НХЛ уверен, что Овечкин обойдёт Гретцки по голам с учётом плей-офф

Напомним, российский нападающий Александр Овечкин продолжит выступать за «Вашингтон Кэпиталз». Клуб Национальной хоккейной лиги объявил о подписании нового однолетнего контракта с 40-летним капитаном команды.

Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 шайбами. В общем списке с учётом матчей плей-офф он идёт вторым с 1006 голами. Отставание от Уэйна Гретцки составляет всего 10 точных бросков.

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Татьяна Миссуми
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