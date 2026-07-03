В НХЛ двумя словами оценили новый контракт Овечкина с «Вашингтоном»

Продление контракта российского нападающего Александра Овечкина с клубом «Вашингтон Кэпиталз» стало важным событием для всей Национальной хоккейной лиги. Об этом заявил вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли в беседе с «Матч ТВ».

«Мы очень рады за Александра и «Вашингтон». И это потрясающая новость для НХЛ. С возвращением, Александр!» — сказал он.

Напомним, российский нападающий Александр Овечкин продолжит выступать за «Вашингтон Кэпиталз». Клуб Национальной хоккейной лиги объявил о подписании нового однолетнего контракта с 40-летним капитаном команды.

Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 шайбами. В общем списке с учётом матчей плей-офф он идёт вторым с 1006 голами. Отставание от Уэйна Гретцки составляет всего 10 точных бросков.