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3 июля, 12:35

Вице-комиссар НХЛ уверен, что Овечкин обойдёт Гретцки по голам с учётом плей-офф

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли выразил уверенность, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам с учётом плей-офф. Об этом функционер заявил в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

На вопрос, верит ли он, что 40-летний форвард сможет преодолеть эту планку в следующем сезоне, Дэйли ответил утвердительно и подчеркнул, что полностью в этом уверен.

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На сегодняшний день россиянин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 шайбами. В общем списке с учётом кубковых матчей он идёт вторым с 1006 голами. Отставание от Гретцки составляет всего 10 точных бросков. Чтобы превзойти легендарного канадца, Овечкину достаточно провести ещё один сильный сезон. Накануне он продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на один год.

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Юрий Лысенко
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