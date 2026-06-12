Овечкин назвал своих фаворитов на ЧМ-2026

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин определился со своими симпатиями на грядущем мировом футбольном первенстве. Своими предпочтениями хоккеист поделился в беседе с «Кинопоиском».

Главным объектом для переживаний форвард назвал бразильскую сборную и лично Неймара-младшего. Именно этой команде российский спортсмен планирует отдать основные эмоции во время турнира.

Помимо южноамериканцев, внимание Овечкина привлекает ещё один коллектив. Хоккеист признался, что ему также импонирует игра сборной Испании.

Ранее сборная Республики Корея одержала победу над Чехией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Гвадалахаре и завершилась со счётом 2:1, а её исход решился ближе к концу второго тайма. Чехи открыли счёт на 59-й минуте усилиями Ладислава Крейчи, однако спустя восемь минут Хван Ин Бом восстановил равновесие. Победный мяч на 80-й минуте забил О Хён Гю. Незадолго до этого Томаш Соучек поразил ворота корейцев, но гол не засчитали из-за офсайда.