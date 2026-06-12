ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 12:28

Овечкин назвал своих фаворитов на ЧМ-2026

Овечкин: На ЧМ-2026 болею за Испанию и Бразилию с Неймаром

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин определился со своими симпатиями на грядущем мировом футбольном первенстве. Своими предпочтениями хоккеист поделился в беседе с «Кинопоиском».

Главным объектом для переживаний форвард назвал бразильскую сборную и лично Неймара-младшего. Именно этой команде российский спортсмен планирует отдать основные эмоции во время турнира.

Помимо южноамериканцев, внимание Овечкина привлекает ещё один коллектив. Хоккеист признался, что ему также импонирует игра сборной Испании.

Овечкин и Дзюба сыграли в футбол на отдыхе в Турции
Овечкин и Дзюба сыграли в футбол на отдыхе в Турции

Ранее сборная Республики Корея одержала победу над Чехией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Гвадалахаре и завершилась со счётом 2:1, а её исход решился ближе к концу второго тайма. Чехи открыли счёт на 59-й минуте усилиями Ладислава Крейчи, однако спустя восемь минут Хван Ин Бом восстановил равновесие. Победный мяч на 80-й минуте забил О Хён Гю. Незадолго до этого Томаш Соучек поразил ворота корейцев, но гол не засчитали из-за офсайда.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Бразилия
  • Испания
  • Неймар
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar