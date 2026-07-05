Хоккеист Илья Ковальчук взял ипотеку на 300 млн рублей для покупки жилья в США

Хоккеист Илья Ковальчук приобрёл жильё в престижном американском районе, где по соседству живут актриса Джулия Робертс и телеведущая Опра Уинфри. Ради покупки бывшему капитану сборной России пришлось оформить ипотеку на 300 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Хоккеист Ковальчук купил квартиру рядом с Джулией Робертс. Фото © SHOT

По данным журналистов, сделку спортсмен закрыл в январе 2022 года, когда занимал пост генменеджера национальной команды. Квартиру он купил вместе с супругой — бывшей солисткой группы «Мираж» Николь Амбразайтис. Недвижимость расположена в элитном районе Fisher Island. Ранее у пары там уже было жильё, но от него они избавились примерно за полгода до новой покупки.

Илья Ковальчук взял ипотеку на 300 миллионов ради покупки новой квартиры. Фото © SHOT

Апартаменты площадью 336 квадратных метров находятся на восьмом этаже дорогого дома. Внутри — три спальни, три ванные комнаты, панорамные окна с видом на океан, дорогая техника и мебель, а также личный лифт. Всё это обошлось в 8,5 миллиона долларов.

Среди жильцов этого района, помимо Робертс и Уинфри, называют легенду тенниса Бориса Беккера и других знаменитостей.

Свободных средств на такое приобретение у бывшей звезды НХЛ не хватило, поэтому он взял ипотеку. Вскоре Ковальчук ушёл из сборной России и не сумел вовремя расплатиться, из-за чего оформил ещё один заём. Чтобы гасить долги, он вернулся к игре.

До этого сообщалось, что ежегодный налог на виллу певца Валерия Леонтьева в Майами вырос почти до пяти миллионов рублей. За десять лет платёж увеличился примерно на 50%, а сам особняк за это время подорожал втрое — сейчас его оценивают в 12,2 миллиона долларов.