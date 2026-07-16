Глава КХЛ объявил о проведении Кубка Первых к 80-летию российского хоккея

Континентальная хоккейная лига объявила о проведении специального сезонного турнира — Кубка Первых, приуроченного к 80-летию отечественного хоккея. В соревновании примут участие шесть клубов-юбиляров: московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, нижегородское «Торпедо», петербургский СКА и екатеринбургский «Автомобилист».

Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что Кубок Первых станет символом преемственности поколений и подарком для болельщиков.

«Исторически эти клубы всегда были в центре внимания, десятилетиями определяя лицо нашего вида спорта в СССР и России. Кубок Первых станет символом преемственности поколений и подарком Лиги для болельщиков к юбилею российского хоккея – надеемся, что это новшество добавит дополнительного интереса регулярному чемпионату», — сказал он.

В зачёт турнира пойдут только первые домашние и гостевые матчи между командами в сезоне-2026/27. Всего запланировано 30 встреч, а 22 декабря 2026 года, в день 80-летия российского хоккея, пройдет заключительный тур, по итогам которого определится победитель турнира.

Напомним, что к новому сезону КХЛ внесла ряд изменений в правила, направленных на повышение динамики матчей и минимизацию пауз. Сезон стартует 5 сентября 2026 года и продлится до 20 мая 2027 года.