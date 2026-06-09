КХЛ изменила несколько правил в преддверии нового сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о внесении изменений в свои правила, которые начнут действовать с сезона 2026/2027. Эти поправки были разработаны на основе обратной связи от клубов и призваны сделать игру более захватывающей для зрителей, а также минимизировать количество пауз в ходе матчей. Новый сезон КХЛ запланирован к началу 5 сентября и продлится до 20 мая 2027 года.

Одним из значимых изменений в регламенте является детализация положений, касающихся игры рукой. В частности, игра не будет прерываться, если игрок передаёт шайбу рукой на своей половине площадки, и его партнер по команде принимает её также на своей половине, до достижения красной линии. Согласно разъяснениям, зона, в которой происходит передача и прием шайбы, является определяющей для её местонахождения.

Судьи теперь имеют больше инструментов для видеопросмотра. Они могут запросить повтор, даже если шайба просто вылетела за борт. А когда разбираются в спорных моментах, например, игра высоко поднятой клюшкой или потенциальный большой штраф, они теперь могут смотреть, не притворяется ли игрок, что его ударили. И если шайба пересекла линию ворот, судьи на видео смогут увидеть, не мешал ли кто-то вратарю.

Введены и уточнения для игроков, касающиеся технических аспектов игры. Запрещено зажимать шайбу в перчатке; разрешается воздействовать на нее только открытой ладонью. Также изменено правило, касающееся шлемов: если игрок теряет шлем, а затем поднимает его и надевает обратно, это больше не будет автоматически приводить к назначению малого штрафа.

Ранее московский хоккейный клуб «Спартак» заключил двухлетний контракт с нападающим Александром Гальченюком, чья карьера включает выступления в НХЛ, переход в российский хоккей и судебный эпизод в США. В 2023 году игрок был задержан в Скотсдейле (штат Аризона). При аресте он допустил оскорбительные высказывания в адрес сотрудников полиции.