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9 июня, 10:05

Лучший бомбардир КХЛ Шипачёв подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

Обложка © ТАСС / Вадим Шипачев

Обложка © ТАСС / Вадим Шипачев

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» пополнил состав нападающим Вадимом Шипачёвым. Контракт с опытным форвардом рассчитан на один год. Информацию подтвердила пресс-служба команды.

За минское «Динамо» с 2024 года игрок провёл 147 матчей, в которых набрал 107 очков, отличившись 32 заброшенными шайбами и 75 результативными передачами. В истории Континентальной хоккейной лиги Шипачёв занимает первое место по количеству набранных очков. Всего на его счету 1027 результативных баллов, включая 321 гол и 706 передач. Кроме того, хоккеист удерживает рекорд лиги по числу проведённых матчей — 1134 встречи.

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Ранее московский хоккейный клуб «Спартак» заключил двухлетний контракт с нападающим Александром Гальченюком, чья карьера включает выступления в НХЛ, переход в российский хоккей и судебный эпизод в США. В 2023 году игрок был задержан в Скотсдейле (штат Аризона). При аресте он допустил оскорбительные высказывания в адрес сотрудников полиции.

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Милена Скрипальщикова
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