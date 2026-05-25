25 мая, 19:37

ЦСКА получил от «Торпедо» права на выступающего в НХЛ хоккеиста Егора Замулу

Егор Замула. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / egor_zamula

Московский ЦСКА получил права на защитника Егора Замулу в результате обмена с нижегородским «Торпедо». Об этом сообщили в пресс-службе армейского клуба.

В рамках сделки нижегородская команда получила права на нападающего Георгия Меркулова, а также денежную компенсацию.

Замуле 26 лет. Защитник уехал в Северную Америку в 2017 году, а дебют в НХЛ провёл весной 2021 года в составе «Филадельфии». По ходу прошлого регулярного чемпионата россиянин перешёл в «Коламбус». Всего в НХЛ он сыграл 188 матчей и набрал 43 очка (восемь шайб и 35 передач). Также хоккеист является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года в составе сборной России.

25-летний Меркулов — воспитанник системы ЦСКА. С 2019 года форвард выступает в Северной Америке и сейчас находится в структуре «Бостона». В НХЛ он провёл 11 матчей.

Напомним, сезон КХЛ 2025/26 завершился победой ярославского «Локомотива», который в финале Кубка Гагарина оказался сильнее казанского «Ак Барса». С завоеванием трофея команду поздравил президент России Владимир Путин. Успех ярославцев поддержала и молодёжь, завоевав Кубок Харламова в финальной серии со «Спартаком».

Артём Гапоненко
