Золотой дубль «Локомотива»: Молодёжная команда Ярославля завоевала Кубок Харламова
Молодёжная команда «Локомотива» завоевала главный трофей МХЛ — Кубок Харламова. В финальной серии «Локо» взял верх над столичным «Спартаком» со счётом 4-2.
Решающий, шестой матч, который состоялся в Москве, завершился разгромом. Игроки «Локо» забросили пять безответных шайб — 5:0. Хет-триком отметился Кирилл Емельянов, по шайбе забросили Степан Мешков, Максим Масленицын. Ворота гостей защищал Степан Сафонов.
Этот трофей стал четвёртым для «Локо» — рекорд МХЛ. В предыдущем сезоне кубок выиграл «Спартак».
Несколькими днями ранее основная команда «Локомотива» во второй раз подряд выиграла Кубок Гагарина.
