24 мая, 13:48

Золотой дубль «Локомотива»: Молодёжная команда Ярославля завоевала Кубок Харламова

Обложка © VK / Хоккейный клуб «Локомотив»

Молодёжная команда «Локомотива» завоевала главный трофей МХЛ — Кубок Харламова. В финальной серии «Локо» взял верх над столичным «Спартаком» со счётом 4-2.

МХК «Локо» завоевал Кубок Харламова.. Видео VK / МХК «Локо» Ярославль

Решающий, шестой матч, который состоялся в Москве, завершился разгромом. Игроки «Локо» забросили пять безответных шайб — 5:0. Хет-триком отметился Кирилл Емельянов, по шайбе забросили Степан Мешков, Максим Масленицын. Ворота гостей защищал Степан Сафонов.

Этот трофей стал четвёртым для «Локо» — рекорд МХЛ. В предыдущем сезоне кубок выиграл «Спартак».

Несколькими днями ранее основная команда «Локомотива» во второй раз подряд выиграла Кубок Гагарина.

Дарья Денисова
