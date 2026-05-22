«Вы наши герои!»: Как Ярославль встретил хоккеистов «Локомотива», которые во второй раз взяли Кубок Гагарина

Хоккейный клуб «Локомотив» вернулся в Ярославль с Кубком Гагарина, завоёванным в гостевом финале в Казани. Команда вместе с тренерским штабом прибыла домой на поезде. На Московском вокзале игроков встречали сотни болельщиков, а также семьи хоккеистов. Об этом сообщает пресс-служба ХК.

Помощник главного тренера Сергей Звягин, выходя из состава, поприветствовал встречающих: «Здравствуйте, с победой всех». Спортсмены показали трофей фанатам, после чего отправились на автобусе к «Арене-2000», где продолжилось основное празднование.

У арены их уже ждали тысячи болельщиков с флагами клуба. В честь чемпионов запустили золотое конфетти, а хоккеисты поднялись на сцену с Кубком. Сразу после прибытия руководство клуба и игроки почтили память погибших представителей команды у мемориала «Хоккейное братство».

По информации местных СМИ, Кубок Гагарина в этом году вновь отправится в тур по городам Ярославской области, маршрут пока уточняется.

Напомним, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина 2026 года. В финальной серии ярославцы обыграли казанский «Ак Барс» со счётом 4-2 в серии. Шестой матч закончился победой гостей 3:2.