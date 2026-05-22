21 мая, 21:22

В КХЛ может сократиться состав участников

Тольяттинская «Лада» подтвердила участие в КХЛ, судьба «Сочи» под вопросом

Игроки ХК «Сочи». Обложка © khl.ru

Тольяттинская «Лада» подтвердила участие в следующем сезоне Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), тогда как у клуба «Сочи» на данный момент нет финансовых гарантий. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

Ранее сообщалось о проблемах с финансированием «Лады» из-за того, что партнёр клуба, компания «Полипласт», испытывала трудности с выполнением спонсорских обязательств. Позднее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заверил, что команда всё же выступит в следующем сезоне КХЛ. Морозов прокомментировал эти слова, отметив, что недавно получил официальное подтверждение участия клуба в чемпионате.

При этом ситуация с «Сочи» остаётся сложной. По словам Морозова, зарплаты в клубе были погашены буквально на днях, но финансовых гарантий, способных покрыть весь бюджет, пока нет.

«Но ведутся переговоры с потенциальными партнёрами, мы знаем уже, какая это компания, но пока официальных подписаний с этим спонсором не происходило. Поэтому мы в контакте с руководителями клуба и ждём со дня на день подтверждения», — добавил президент КХЛ.

Сезон КХЛ 2025/26 официально завершён. В финальной серии Кубка Гагарина победу одержал ярославский «Локомотив», обыграв казанский «Ак Барс». Российский президент Владимир Путин поздравил игроков, тренерский штаб и болельщиков клуба с завоеванием трофея, отметив динамичную игру команды и сплочённость коллектива.

Главный тренер «Локомотива» Хартли завершил карьеру после второй победы в КХЛ

Артём Гапоненко
