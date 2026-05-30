Клуб КХЛ полностью отказался от легионеров

Хоккейный клуб «Амур» полностью прекратил сотрудничество с зарубежными спортсменами. О причинах такого решения рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Глава региона выразил уверенность, что в национальном первенстве должны выступать местные воспитанники. Поэтому клуб сделал выбор в пользу выпускников отечественных молодёжных команд.

По словам Демешина, после кадровых перемен хоккеисты стали гораздо сильнее переживать за общий успех. Раньше приглашенные звезды имели более высокие контракты, нежели их российские партнёры, что сказывалось на атмосфере внутри коллектива.

Сейчас ситуация изменилась. Помимо выросшей мотивации, руководство фиксирует и улучшение спортивных результатов — количество побед увеличилось.

Губернатор также обозначил амбициозные планы на будущий сезон. Перед командой стоит чёткая задача — пробиться в плей-офф и вступить в борьбу за Кубок Гагарина.

В минувшем сезоне «Амур» занял девятое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). До зоны плей-офф хабаровчан не хватило девяти очков. В составе «Амура» выступали два иностранных нападающих — американец белорусского происхождения Алекс Гальченюк, который, впрочем ещё в прошлом году получил российский паспорт, и Алекс Броадхёрст (США).