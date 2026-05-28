Шарипзянов первым из защитников получил «Золотую клюшку» КХЛ

Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил «Золотую клюшку» и стал самым ценным игроком регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги.

«Золотая клюшка» впервые досталась защитнику. До этого приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ получали только представители других амплуа. На награду также претендовали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачёв и форвард минского «Динамо» Сэм Энэс. По итогам голосования приз получил игрок «Авангарда».

Шарипзянов выступает за омский клуб и входит в число ключевых игроков команды. Его награда стала отдельным событием для лиги, поскольку защитники ранее не выигрывали этот приз.

Ранее российский нападающий Роман Канцеров подписал трёхлетний контракт новичка с «Чикаго Блэкхокс». Соглашение начнёт действовать с сезона 2026/27, а зарплата хоккеиста составит 1,075 млн долларов в год. Перед переездом в Северную Америку Канцеров расторг контракт с магнитогорским «Металлургом». При этом клуб КХЛ сохранил права на игрока, если он решит вернуться в лигу.