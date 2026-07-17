Бандеры нет, зато есть Мбаппе: Стало известно, как украинцы называли детей в 2026 году

Стали известные самые популярных и необычные имена новорождённых за первое полугодие 2026 года. Список опубликовал Минюст Украины.

Минюст Украины назвал популярные и редкие имена новорождённых. Фото © Минюст Украины

Мальчиков чаще всего называли Артёмами. В десятку также вошли Александр, Матвей, Максим, Тимофей, Богдан, Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий. При этом тёзок Степана Бандеры в списке популярных не оказалось.

Зато в списках редких имён появился Килиан — так зовут французского футболиста Мбаппе. Необычный мужской перечень также пополнили Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам, Итан, Нафанаил, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб и Ярий.

Среди девочек лидирует имя София. Следом расположились Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия и Ева. Среди редких женских вариантов встретились Аделаида-Лоредана, Марьям-Николлет, Айсель, Имералина, Авигея, Вирсавия, Богуслава, Владомира, Дзвинка и Квитослава.

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