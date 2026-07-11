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11 июля, 08:52

Мундиаль сподвиг: Сотни детей в Перу получили имя в честь Холанда

В Перу 468 новорождённых назвали в честь Эрлинга Холанда во время ЧМ-2026

Обложка © ТАСС/Every Second Media/IMAGO

Обложка © ТАСС/Every Second Media/IMAGO

В Перу во время чемпионата мира по футболу 2026 года родители начали массово давать новорождённым имя в честь нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Всего зарегистрировали 468 таких случаев. Об этом сообщило издание L’Equipe.

Часть малышей получила имя в честь Холанда ещё в начале турнира. Особенно заметно число таких регистраций увеличилось после того, как сборная Норвегии пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.

«Большие футбольные звезды вдохновляют перуанцев давать своим детям запоминающиеся и знаменитые имена», — заявил представитель перуанского загса Иван Торрес.

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Ранее в интернете набрала популярность норвежская традиция с «греблей викингов», связанная с Эрлингом Холандом и сборной страны. Этот жест стал одним из символов команды: после побед футболисты и болельщики садятся в ряд и выполняют синхронные движения, имитируя греблю на древнем корабле.

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Милена Скрипальщикова
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