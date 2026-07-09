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9 июля, 15:19

Google добавил анимацию с «викингской греблей» при поиске Холанда

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Тренд с Эрлингом Холандом и знаменитой норвежской «греблей викингов» добрался до Google. Теперь при поиске имени футболиста появляется специальная анимация с отсылкой к празднованию сборной Норвегии.

Google спрятал пасхалку с Холландом и викингами. Видео © Life.ru

Речь идёт о жесте, который игроки и болельщики используют после побед. Они садятся в ряд и синхронно имитируют греблю на древнем корабле викингов. Этот ритуал стал одним из самых узнаваемых символов норвежской команды на чемпионате мира.

Сокомандник рассказал о «медвежьей» диете Холанда с 6000 калорий в день
Сокомандник рассказал о «медвежьей» диете Холанда с 6000 калорий в день

Ранее канадский бренд Fuggler сделал игрушку в образе Эрлинга Холанда. После матчей на мировом первенстве Холанд стал не только одним из главных героев турнира, но и настоящим интернет-мемом.

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Полина Никифорова
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