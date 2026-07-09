Google добавил анимацию с «викингской греблей» при поиске Холанда
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Тренд с Эрлингом Холандом и знаменитой норвежской «греблей викингов» добрался до Google. Теперь при поиске имени футболиста появляется специальная анимация с отсылкой к празднованию сборной Норвегии.
Google спрятал пасхалку с Холландом и викингами. Видео © Life.ru
Речь идёт о жесте, который игроки и болельщики используют после побед. Они садятся в ряд и синхронно имитируют греблю на древнем корабле викингов. Этот ритуал стал одним из самых узнаваемых символов норвежской команды на чемпионате мира.
Ранее канадский бренд Fuggler сделал игрушку в образе Эрлинга Холанда. После матчей на мировом первенстве Холанд стал не только одним из главных героев турнира, но и настоящим интернет-мемом.
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