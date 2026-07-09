Сокомандник рассказал о «медвежьей» диете Холанда с 6000 калориями в день

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд придерживается строгой диеты, которая помогает ему поддерживать физическую форму. По словам бывшего игрока скандинавской команды Джошуа Кинга, футболист ежедневно употребляет около 6000 калорий и ест значительно больше большинства спортсменов.

Форвард «Манчестер Сити» принимает пищу шесть раз в день, а общая калорийность его рациона составляет примерно 6000 калорий. В меню футболиста входят курица, паста, стейки, рыба, яйца, овощи, субпродукты, сырое молоко и мёд. При этом Холанд полностью исключает сладости, а основным напитком для него остаётся вода. Сейчас норвежский нападающий весит около 94 килограммов при росте 195 сантиметров.

«Я никогда не видел, чтобы кто-то ел столько! Он ест как медведь!» — сказал слова Кинга The Sun.

Ранее сообщалось, что перед чемпионатом мира 2026 года сборная Норвегии заранее позаботилась о привычном питании игроков и привезла в США сотни килограммов продуктов из дома. Вместе с командой на турнир отправились три повара — Арон Эспеланд, Эйрик Туфте и Кристиан Карлссон. Им ежедневно приходится готовить еду на четыре приёма пищи более чем для для 60 человек — футболистов и сотрудников сборной.