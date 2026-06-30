Видео с «киборгом» Холандом из сборной Норвегии оказалось фейком, созданным ИИ

Видео с нападающим сборной Норвегии Эрлингом Холандом, на котором он пугается собственного отражения в зеркале во время обеда, оказалось фейковым. Ролик был создан с помощью технологий Face Swap в нейросетях. Изображение футболиста просто наложили на уже существовашее видео с никому неизвестным китайцем.

Оригинал видео с китайцем и фейковое с футболистом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pinupsport; X/ ErlingNoContext

В оригинале мужчина азиатской внешности с чумазым лицом ест палочками, затем поворачивается к зеркалу и пугается своего лица. Кадры разошлись лишь в китайских соцсетях. Но как только умельцы «превратили» простого героя ролика в известного форварда, то клип набрал милллионы просмотров, в его достоверность поверили многие.

Ролик с китайцем появился в TikTok-аккаунте @jinlongqiuqiu, он был снят неким комиком Цзинь Лун. Мужчина записывает короткие сценки из жизни простого рабочего завода. Подделка появилась лишь сейчас. Авторы оставили даже интерьер и звуки. Хотя профессионалы смогла распознать фейк, но простые пользователи не увидели даже намёка на неправдоподобность.

Как сообщалось ранее, Эрлинг Холанд стал героем интернет-мемов после забавного эпизода во время обеда. Нападающий сборной Норвегии якобы ест палочками, потом неожиданно видит своё отражение в зеркале и пугается.