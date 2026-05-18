Рождаемость на Украине упала ниже плинтуса

Украина оказалась среди стран и территорий с самой низкой рождаемостью в мире. Новый глобальный рейтинг опубликовал Visual Capitalist со ссылкой на данные ООН.

По оценке авторов исследования, сейчас коэффициент рождаемости на Украине составляет около одного ребёнка на женщину. Это более чем в два раза ниже уровня простого воспроизводства населения, который составляет 2,1 рождения.

По этому показателю страна уже находится рядом с Китаем и другими демографически проблемными территориями. Ниже значения зафиксированы только у Южной Кореи, Тайваня, Макао, Гонконга, Сингапура и ряда других регионов Азии.

При этом украинский кризис усугубляется не только общемировым снижением рождаемости. На ситуацию дополнительно давят боевые действия, массовая эмиграция и потери на фронте.

Для сравнения, в ряде африканских стран он приближается к шести. Глобальная рождаемость за последние 60 лет тоже резко снизилась: если в 1960-х на одну женщину приходилось около пяти детей, то сейчас мировой средний показатель составляет примерно 2,2.

Ранее Life.ru писал, что Украина теряет население примерно на 300 тысяч человек в год — и это без учёта потерь ВСУ. Такая тенденция прослеживается ещё с середины 2000-х годов. Сейчас в стране ежегодно умирают в среднем 450–500 тысяч человек, тогда как рождаются только 200–250 тысяч. В прошлом году показатель оказался ещё ниже: на свет появилось около 170–180 тысяч детей. На Украине уже бьют тревогу и открыто говорят о демографической проблеме. Кризис тянется с 1991 года, когда республика получила независимость, однако последние годы резко усилили негативную динамику.