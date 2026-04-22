Украина вымирает — каждый год население по естесственным причинам сокращается на 300 тысяч граждан, пишут украинские СМИ. Статистика не включает потери в ходе конфликта. По словам эксперта по демографии и трудовой миграции Василия Воскобойника, специалисты уже много лет указывают на печальные показатели рождаемости и смертности.

Тенденция прослеживается с середины «нулевых». На текущий момент в Незалежной каждый год в среднем умирает от 450 до 500 тысяч человек, а рождается — всего 200-250 тысяч. А в прошлом году на свет появилось всего 170-180 тысяч.

Напомним, Украина — самая вымирающая страна мира. За четверь века её население сократилось на 33% — с 48,7 миллиона до 32,9 миллиона человек.