Численность населения Эстонии стремится вниз второй год подряд

Численность населения Эстонии снижается уже второй год подряд. На начало 2026 года в стране проживали около 1,36 млн человек — почти на 9,3 тысячи меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Статистическое управление.

За год в страну прибыли 15 212 человек, тогда как покинули её 18 014. Таким образом, миграционный баланс оказался отрицательным.

Снижение связано сразу с несколькими факторами. По словам специалиста по демографии Кадри Рооталу, ключевую роль играет естественная убыль: смертность заметно превышает рождаемость. В 2025 году на свет появились 9240 детей, тогда как умерли около 15,7 тысячи человек.

Дополнительно ситуацию усугубляет снижение рождаемости — суммарный коэффициент опустился до 1,16, при этом возраст матерей продолжает расти.

Отмечается и изменение структуры населения: доля детей уменьшается, а число пожилых жителей, напротив, увеличивается.

Однако среди всех стран в мире лидирующую позицию по этому показателю занимает Украина, ведь за четверть века с 2000 по 2025 год население страны сократилось на 33% — с 48,7 миллиона до 32,9 миллиона человек. В пятёрке также есть Молдавия, Болгария и Латвия.