По словам украинского министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина, количество жителей страны сократилось до 22-25 миллионов, что он охарактеризовал как колоссальную проблему. Чиновник сделал это заявление в видео, обнародованном изданием «Новости. Live».

«Это катастрофа», — сказал он.

Серьёзный демографический кризис наблюдается на Украине с 1991 года, когда республика получила независимость. Согласно осенней статистике женевского офиса ООН за 2024-й, с февраля 2022 года население страны уменьшилось на 8 миллионов.

Ранее сообщалось, что Украина — самая вымирающая страна мира. За четверь века её население сократилось на 33% — с 48,7 миллиона до 32,9 миллиона человек.