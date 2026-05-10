«Это катастрофа»: На Украине объявили о рекордном падении численности населения
Население Украины сократилось до 22-25 млн человек
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi
По словам украинского министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина, количество жителей страны сократилось до 22-25 миллионов, что он охарактеризовал как колоссальную проблему. Чиновник сделал это заявление в видео, обнародованном изданием «Новости. Live».
«Это катастрофа», — сказал он.
Серьёзный демографический кризис наблюдается на Украине с 1991 года, когда республика получила независимость. Согласно осенней статистике женевского офиса ООН за 2024-й, с февраля 2022 года население страны уменьшилось на 8 миллионов.
Ранее сообщалось, что Украина — самая вымирающая страна мира. За четверь века её население сократилось на 33% — с 48,7 миллиона до 32,9 миллиона человек.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.