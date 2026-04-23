Украина может столкнуться с катастрофой из-за оттока коренного населения, пишет издание The European Conservative. Она перестаёт быть той страной, которую «защищают» ВСУ, считает автор.

«Часть коренного населения заполняется иммиграцией. Она исчезает из-за вооружённого конфликта, массового выезда и демографического коллапса», — говорится в публикации.

Ранее СМИ раскрыли, какое финансирование потребует восстановление Украины после завершения конфликта. По оценкам экспертов, речь идёт о порядка 600 миллиардах долларов. Астрономическая сумма втрое превышает годовой ВВП страны.